Barbara Capponi, chi è la conduttrice di UnoMattina Estate?

Chi è Barbara Capponi, la nota giornalista Rai, attualmente al timone di UnoMattina estate, in compagnia di Alessandro Baracchini

Scopriamo insieme tutti i segreti di Barbara Capponi, dalla nascita a Fermo all’infanzia, dal percorso di studi nella facoltà di giurisprudenza all’interesse nei confronti del giornalismo, dall’esordio in televisione a Miss Italia fino ad arrivare alla sua vita privata!

Chi è Barbara Capponi

Nasce a Fermo, il 13 gennaio del 1968, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Dopo poco, si trasferisce assieme alla sua famiglia e trascorre la sua infanzia nella cittadina di Pedaso, in compagnia dei genitori, della sorella e del fratello.

La 52enne è un’affermata giornalista, ma, prima di diventarlo, ha partecipato a Miss Italia. Ha frequentato la facoltà di giurisprudenza ed è in quel periodo che si è avvicinata al mondo del giornalismo.

Ha collaborato con Messaggero di San Benedetto, poi il Corriere Adriatico e Tvs Onda Sambenedettese e, nel frattempo, si è laureata.

Alla fine degli anni ’90 arriva in Rai come inviata di trasmissioni quali Uno Mattina, Donne al Bivio e La vita in diretta. Nel 2004, approda al Tg1 in veste di corrispondente e nel 2010 si siede dietro l’ambita scrivania.

Nel 2011 partecipa allo show di Rai 1, Ballando con le stelle, in coppia con Samuel Peron, che la porta in semifinale. Nel 2013, le viene affidata la conduzione di Estate in Diretta, mentre nel 2018 è stata il volto d “La notte della Taranta”.

Adesso la giornalista è al timone di UnoMattina Estate, affiancata da Alessandro Baracchini.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni relative alla vita privata di Barbara Capponi, per via della sua estrema riservatezza.

La giornalista è sposata con il maceratese Pietro Forconi, ma non è chiaro se abbiano avuto dei figli o no. Sui social, la giornalista compare spesso in compagnia dei suoi nipoti, ai quali sembra essere molto legata.