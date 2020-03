Barbara Barbieri, chi è Bubi l’ex corteggiatrice di Leonardo Greco?

Chi è Barbara Barbieri, l’ex corteggiatrice di Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e donne risultato positivo al tampone del Coronavirus

Scopriamo tutti i segreti di Barbara Barbieri, ex corteggiatrice del dating show di Canale 5!

Chi è Barbara Barbieri

Nasce a Modena nel 1969. All’anagrafe è Barbara Barbieri, ma dal pubblico di Mediaset è conosciuta semplicemente con il diminutivo di Bubi.

Entra nel mondo dello spettacolo italiano, quando decide di corteggiare un uomo più giovane di lei nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Si tratta di Leonardo Greco, l’ex tronista del dating show di Canale 5, di cui si è tornato a parlare per via della sua positività al tampone del Coronavirus. La donna non era stata la scelta di Greco, che alla fine aveva deciso di lasciare la trasmissione con Diletta Pagliano.

Oggi lavora come interiore design ed è molto felice della vita che è riuscita a costruirsi.

Bubi a Uomini e Donne

Durante l’esperienza a Uomini e Donne, Bubi portava un caschetto corto e sfoggiava un fisico longilineo e una lingua super biforcuta. Queste le principali caratteristiche della donna, che l’hanno resa riconoscibili per lungo tempo.

La donna, infatti, viene ancora oggi ricordata per le liti scatenate proprio nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Secondo alcune indiscrezioni, parecchi sarebbero stati anche gli scontri con Raffaella Mennoia.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli relativi alla vita privata della Barbieri. In passato, si era parlato di un possibile flirt con Cristiano Angelucci, ex fidanzato di Diletta Pagliano ed ex tronista del programma, nonché fratello del tronista Salvatore Angelucci, ex compagno di Karina Cascella.

Nella vita privata dell’ex corteggiatrice c’è una vera e propria ombra, che riguarda l’ex fidanzato, tragicamente scomparso. L’incidente era avvenuto prima della sua partecipazione a Uomini e Donne.