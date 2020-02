‘Wanda è un mostro’ Barbara Alberti offese brutali contro la Nara, i microfoni del Grande Fratello catturano l’audio

Barbara Alberti ci ricasca, tenta di coprire il microfono con la mano ma la sentono tutti, insulti gratuiti all’opinionista del Grande Fratello Wanda Nara. Ecco cosa ha detto

Un’edizione ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip 2020.

Dopo aver assistito alle nottate bollenti di Rita Rusic, incastrata mentre praticava dell’autoerotismo, e la violazione del regolamento da parte del cantautore sardo Pago, si continua con gli insulti gratuiti da parte della veterana del gruppo, Barbara Alberti.

Vittima delle sue offese? L’opinionista di Alfonso Signorini, Wanda Nara. Ecco cosa le ha detto.

Barbara Alberti offende Wanda Nara

Volano insulti nella Casa del Grande Fratello da parte di Barbara Alberti, la quale durante una discussione con Andrea Montovoli e Licia Nunez.

Tema della discussione, la chirurgia estetica. La scrittrice umbra ha preso la palla al balzo puntando il dito contro la procuratrice sportiva di Mauro Icardi dicendo:

‘Ma come Wanda Ner…, Wanda Nara, che è alta un metro e cinquanta e si è fatta l’ottava di seno. Sei un mostro! Eh! Come? Si… ho visto le foto e’

ha chiosato Barbara Alberti.

Barbara Alberti tenta di coprire il microfono

Il video è diventato virale sui social, ove si vede la scrittrice cercare di coprire il microfono per non farsi sentire dagli spettatori, ma quando si è resa conto della sua gaffe era ormai troppo tardi.

Come avrà reagito Wanda Nara? D’altronde non è la prima che l’Alberti si lascia andare a simili commenti e offese, come è già accaduto anche con Imma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Ecco il video che mostra la Alberti mentre offende Wanda Nara, diventato virale sui social: