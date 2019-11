Che fine ha fatto Barbara Berlusconi? Ecco com’è e cosa fa oggi la figlia di Silvio Berlusconi

Vi ricordate la figlia di Silvio Berlusconi? Che fine ha fatto la bellissima Barbara Berlusconi? Ecco com’è oggi a 35 anni

La figlia di Silvio Berlusconi , Barbara Berlusconi è sempre stata una bellissima ragazza. Figlia di Silvio e Veronica Lario, la giovane ha sempre cercato di evitare il mondo dello spettacolo, nonostante fosse la figlia di un noto politico.

Com’è oggi Barbara Berlusconi

Oggi la figlia del politico Silvio Berlusconi pare che abbia scelto di riviera una vita serena insieme ai suoi figli e di intraprendere uno stile di vita meno mondano. La giovane infatti non ha mai intrapreso la strada dello spettacolo e la sua vita oggi è completamente diversa da come la ricordiamo.

Barbara infatti oggi a 35 anni è una donna, mamma e moglie apparentemente felice. A quanto pare la bella Barbara lo scorso marzo la giovane ha dato alla luce il suo quarto figlio allargando ancora di più la sua famiglia. Nonostante ciò la Berlusconi comunque non si è fermata dividendosi tra lavoro e famiglia. Spesso e volentieri infatti Barbara pubblica molte foto sui social, condividendo con i suoi fan i piccoli momenti di felicità con la sua famiglia.

Ecco com’è oggi Barbara

La giovane manager in passato nonostante lei non volesse entrare nel mondo dello spettacolo, pare che sia stata più volte paparazata . Il motivo a quanto pare sarebbe stata una vita per niente tranquilla in giovane età. La ragazza infatti in passato è stata per 10 anni insieme a Giorgio Valaguzza, noto analista finanziario.. Un amore che però ha dato alla vita i suoi primi due figli, Eduardo e Alessandro. Purtroppo la loro storia d’amore non è durata, nonostante ciò però, Barbara ha trovata la felicità insieme a Lorenzo Guerrieri con cui ha avuto altri due bambini.

Insomma oggi Barbara sembra voler vivere tranquillamente la sua vita insieme alla sua splendida famiglia.