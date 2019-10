Chi è Bar Refaeli, supermodella e conduttrice televisiva isreaeliana nota anche per la sua relazione con Leonardo DiCaprio

Scopriamone di più sulla bellissima supermodella israeliana, Bar Refaeli, nota per le sue apparizioni in riviste di moda.

Chi è Bar Refaeli

Nasce il 4 giugno del 1985 a Hod HaSharon, nel Distretto Centrale dello Stato di Israele.

Nel 1999, all’età di 14 anni, firma il suo primo contratto da modella per l’agenzia Irene Marie Models. Viene ingaggiata per le campagne di brand come Castro, Pilpel e Milky.

Nel 2000 vince il concorso israeliano “Model of the Year”, dopo di che appare in numerose riviste, tra cui Elle, Maxim UK, e GQ Italia. Nel 2005 diventa protagonista della serie tv israeliana Pick Up.

Nel 2007 è nella copertina dello Sports Illustrated Swimsuit Issue, dove compare anche nel 2008 e nel 2009. Sempre nel 2008, conduce lo speciale Tommy Hilfiger Presents Ironic Iconic America. Nel marzo 2009 vince il World Style Award indetto dalla Women’s World Award.

Nel 2011 crea una compagnia di lingerie in collaborazione con l’avvocato ed ex modello Dudi Balsar. La sua prima apparizione nella televisione italiana risale al 2012, quando viene invitata al Chiambretti Sunday Show.

Nella stagione 2013/2014 sfila in passerella durante la Barcelona Fashion Week per Desigual.

Nel 2013 partecipa come ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Viene inoltre scelta come conduttrice del talent show X Factor nella versione israeliana. Nel 2015 viene scelta da Hublot, un brand di orologeria di lusso, come prima testimonial donna.

Nel 2019 presenta l’Eurovision Song Contest 2019, tenutosi a Tel Aviv.

Vita privata e curiosità

Nel 2003 sposa Arik Weinstein per poi divorziare dopo 2 anni.

Sempre nel 2005, conosce l’attore Leonardo DiCaprio, con cui ha una relazione fino al maggio 2011. Oggi afferma di non guardare più i suoi film e di aver passato dei momenti non troppo felici accanto a lui.

Dall’estate 2012 ha una relazione con Adi Ezra, imprenditore israeliano. La coppia si sposa il 24 settembre del 2015.

Adi e Bar hanno due figlie, Liv nata l’11 agosto del 2016 ed Elle nata il 20 ottobre del 2017.