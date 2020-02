Le bandiere verdi quest’anno saranno ben 147, di cui 2 assegnate alle spiagge spagnole ed una alla Romania. Si tratta di un riconoscimento dato dai pediatri che premia quelle spiagge che sono meglio pensate o adatte ai più piccoli, con servizi dedicati ai più piccoli e alle famiglie.

Se le Bandiere blu ci assicurano un ambiente il più possibile incontaminato, quelle verdi oltre a certificare la pulizia e la balneabilità, certificano anche che il luogo sia sicuro e adatto ai bambini. Molto importanti sono anche le qualità morfologiche, per esempio il fondale basso che ovviamente sono l’ambiente ideale per la balneazione dei più piccoli.

La cerimonia per l’assegnazione delle Bandiere verdi si terrà il 27 giugno ad Alba Adriatica. Questo riconoscimento vede premiate moltissime spiagge, comprese tre estere. Tutti i comuni che l’avevano ricevuto lo scorso anno, lo otterranno anche quest’anno, si sono aggiunte Cupra Marittima, Ascoli Piceno, la rumena Costanza e le spagnole Malaga e Marbella .

Il pediatra Italo Farnetani ha spiegato quali sono le caratteristiche di cui si è tenuto conto:

“Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare e, nelle vicinanze parchi, gelaterie, strutture sportive, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi”