Bandiere Blu 2020, 407 spiagge premiate: ecco quali sono!

In arrivo le Bandiere Blu 2020, sono 12 in più rispetto allo scorso anno. 407 spiagge in 195 comuni, 20 in Liguria, seguita da Toscana e Campania.

Sono arrivati i riconoscimenti delle bandiere blu 2020 e saranno insignite di questo riconoscimento ben 407 spiagge in 195 comuni. Le Bandiere blu certificano come le zone marine o lacustri, godano di acque pulite e il maggior rispetto dell’ambiente. Le aree si trovano in 195 Comuni e vedono un incremento di 12 luoghi rispetto al 2019. I luoghi censiti nel 2019, hanno ricevuto il riconoscimento anche quest’anno .

I luoghi bandiera blu

Le new entry quest’anno sono 12 e hanno ottenuto questo riconoscimento anche 75 approdi turistici. A dare questo riconoscimento è l’ONG internazionale FEE cioè la Foundation for Environmental Education. Effettua le sue scelte, sulla base dei prelievi Arpa, le agenzie ambientali attive in ogni Regione. I nuovi ingressi sono:

Gozzano – Piemonte

Diano Marina – Liguria

Sestri Levante – Liguria

Montignoso – Toscana

Porto Tolle – Veneto

Vico Equense – Campania

Isole Tremiti – Puglia

Melendugno – Puglia

Rocca Imperiale – Calabria

Tropea – Calabria

Siderno – Calabria

Alì Terme – Sicilia

Mentre gli approdi sono:

Cala Cravieu – Celle Ligure, Liguria

Vecchia Darsena Savona – Savona, Liguria

Cala Gavetta – La Maddalena, Sardegna

Marina Porto Azzurro – Porto Azzurro, Toscana

Porto degli Aragonesi – Casamicciola, Ischia, Campania

Tra gli approdi non ottengono conferma e perdono la Bandiera Blu 2020 il Porto turistico Marina di Policoro e la Marina del Nettuno.

La Liguria è in testa, con ben 32 località, con due new entry, al secondo posto della classifica abbiamo la Toscana con 20 località ed una new entry, come anche la Campania che arriva a 19 Bandiere. scorrendo la classifica troviamo le Marche con 15 località parimerito con la Puglia, mentre la Sardegna riconferma le sue 14 località.

A parimerito abbiamo anche la Calabria, con tre nuove località, abruzzo a 10, e la conferama del Lazio e Veneto con 9 bandiere. seguono Sicilia cone 8 località, 7 l’Emilia Romagna, Basilicata conferma 5località, Friuli Venezia Giulia conferma le 2 Bandiere, Molise rimane con 1 Bandiera.

Come detto si premiano anche le zone lacustri e quest’anno il Piemonte entra nella classifica con 4 bandiere. Abbiamo anche il Trentino Alto Adige, con 10 località, e la Lombardia, con 1 quando in totale quelle lacustri sono 18. Le bandiere blu italiane raggiungono il 10% delle spiagge premiate in tutto il Mondo e vede protagonisti ben 195 Comuni italiani.