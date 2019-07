Bancomat, rischio prelievo 1 e 2 agosto: i portavalori indicono uno sciopero

Attenzione a prelevare al Bancomat l’1 e il 2 agosto, perché i portavalori hanno indetto uno sciopero e non hanno intenzione di cambiare idea. Vediamo i dettagli della faccenda

Disagio per chi dovrà prelevare al bancomat i primi due giorni di Agosto, con uno sciopero indetto da parte dei portavalori in tutta Italia. Ecco cosa potrebbe accadere

Sciopero dei portavalori in tutta Italia

L’Italia si ferma anche l’1 e il 2 agosto, dopo lo sciopero dei mezzi ora anche i portavalori hanno comunicato che si fermeranno nei prossimi giorni creando non pochi disagi.

Lo sciopero nazionale è previsto per protesta contro il mancato rinnovo del contratto fermo oramai da tre anni e mezzo. Sono 10mila i lavoratori che attendono questo rinnovo ma il loro fermo potrebbe lasciare a secco tutti i bancomat.

A farne le spese i pensionati, che proprio i primi del mese procedono al prelievo dei soldi della loro pensione. Un precedente firmato febbraio potrebbe far sperare al meglio, infatti i disservizi furono relativamene minimi: in questo caso però è necessario considerare l’esodo per le vacanze e le pensioni – quindi tutto potrebbe sfociare in un vero disastro.

Le disposizioni delle banche italiane

Alcune banche italiane hanno allertato i propri clienti via mail, confermando che in quelle date il denaro contante potrebbe non esserci, anche se stanno studiando dei piani appositi al fine di non creare alcun disagio.

Su Repubblica, il vicedirettore Abi – Torriero – ha assicurato che tutti gli istituti di credito potranno utilizzare le banconote a disposizione e invita gli utenti, se possibile, ad organizzarsi per tempo. Poste italiane non ha diramato alcuna allerta, nonostante da lunedì verrà apposto un cartello con l’avvertenza della possibile mancanza di contante.