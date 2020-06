Sai cosa succede se metti un ago in una banana? Quello che accade ti lascerà a bocca aperta

Avete mai provato ad inserire un ago in una banana? Quello che accade al buonissimo frutto ha dell’incredibile

Sai cosa succede se inserisci un ago in una banana? Può sembrare una domanda insolita, ma te la facciamo per un motivo preciso. Accade qualcosa che potrebbe sorprenderti.

Le banane non solo sono molto gustose; sono anche incredibilmente sane. Sapevi che mangiare due banane al giorno può fare cose straordinarie per la tua salute. Forse l’hai fatto, ma non pensiamo che tu abbia mai pensato di infilare un ago in una banana prima d’ora. Sembra strano, ma in realtà è molto utile!

Utilizzerai questo trucco molto dopo aver visto questo video:

Ago per sbucciare un frutto

Non ci saremmo mai aspettati che un ago potesse essere così utile quando si tratta di sbucciare un frutto.

Tutto quello che bisogna fare è infilare un ago in una banana: ciò che accade è piuttosto incredibile. Comincia a un’estremità della banana pungendo con l’ago per poi muoverlo da sinistra a destra, attraverso la banana.

Successivamente, sposta l’ago di alcuni centimetri e fa di nuovo la stessa cosa. Continua a farlo fino a quando non raggiunge l’altra estremità della banana.

Si tratta di magia?

Quando l’uomo nel video apre la banana utilizzando il trucco dell’ago, l’intero pezzo di frutta risulta essere già stato tagliato a fette! Usando questo pratico trucco, puoi mangiare la banana immediatamente dopo aver tolto la buccia.

Oltre a darci questo trucco utile, l’uomo ha anche un ulteriore suggerimento divertente per ingannare un amico.

Metti in atto il trucco dell’ago senza che il tuo amico sia in grado di vedere cosa stai facendo. Quindi, lascia che l’amico tolga la buccia della banana. La banana uscirà già affettata e il tuo amico rimarrà sbalordito! Probabilmente penseranno che hai fatto un trucco di magia e di prestigio.

Poi, magari, dopo averlo stupito gli raccontate il trucchetto e – così – lo metterà in atto anche lui quando ritornerà a casa.