Bambino di nove anni travolto e trascinato per metri da un’auto in corsa a Macerata

Bambino di nove anni travolto e trascinato per metri da un’auto in...

Dramma a Macerata, dove un bambino è stato travolto e ucciso da un’auto in corsa, che lo ha trascinato per diversi metri. Cosa è accaduto?

Macerata in lacrime per il bambino travolto e trascinato da un’auto dopo essere scappato al controllo della madre. Ecco la ricostruzione.

Bambino ucciso da un’auto in corsa

Nel pomeriggio di ieri a Passo San Ginesio, una mamma stava passeggiando con il figlio di nove anni nel centro delle Marche, dove stavano passando le loro vacanze.

E’ successo tutto in un secondo quando ad un certo punto il ragazzino è sfuggito dall’occhio attento della madre, attraversando di colpo la strada. Dall’altra parte arrivava una Fiat Uno che lo ha preso in pieno – travolto e trascinato per alcuni metri proprio perché non si è accorto immediatamente dell’impatto.

Lo stesso ha poi frenato di colpo, sceso dalla macchina e realizzato cosa fosse stato quel rumore sinistro.

Conducente sotto shock e il soccorso

Il conducente dell’auto è un uomo di settanta anni che si è fermato non appena ha realizzato cosa fosse accaduto, ora sotto shock in osservazione.

Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 che hanno cercato di rianimare il piccolo sul posto, mentre l’eliambulanza era pronta per trasportarlo all‘Ospedale più vicino.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, l’impatto violento con l’auto ha fatto riportare ingenti danni facendolo morire – da confermare – sul colpo.

I Carabinieri indagano sull’incidente e cercano di ricostruire gli ultimi minuti del ragazzino, prima dell’impatto. Verrà disposta l’autopsia per un quadro generale della situazione.