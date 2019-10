Bambino senza orecchie, la stampa 3D compie il miracolo: ricostruito con la chirurgia

L’ospedale Meyer di Firenze è protagonista di questo intervento di chirurgia ricostruttiva supportato dalla stampa 3D per un bambino senza orecchie

Un bambino senza orecchie ora potrà cambiare il suo destino, grazie alla procedura di ricostruzione chirurgica avvenuta qui in Italia.

Una procedura estremamente accurata

Un bambino nato senza orecchie è il piccolo paziente dell’ospedale Meyer di Firenze che ha messo in atto un intervento innovativo. Non si è trattato di un intervento semplice a partire dalla lunghissima preparazione. Il bambino è stato sottoposto, infatti, a diverse analisi.

In particolare, una tac ha consentito la ricostruzione esatta di come sarebbe dovuto essere l’orecchio. A sommarsi a questi esami, l’osservazione delle orecchie della madre del piccolo. Scansioni in 3D e la successiva stampa, hanno permesso la realizzazione di un orecchio molto realistico e simile ad uno vero.

Una nuova frontiera della chirurgia

Un bambino nato senza orecchie a causa di una microtia (malattia congenita rara) grazie alla tecnologia della stampa 3D, applicata in campo medico, potrà averle per la prima volta. Il piccolo è già stato sottoposto al primo intervento, durato sei ore.

Ma all’ospedale Meyer si sta procedendo alla ricostruzione minuziosa anche del secondo orecchio di Lapo (nome di fantasia) che ha avuto la sfortuna di nascere senza organo uditivo esterno. Il primo orecchio è stato ricostruito a partire dalle cartilagini costali di Lapo che, grazie ai modelli stampati in 3D, sono state assemblate per formare un orecchio. Secondo quanto si legge su Il Messaggero, il chirurgo del Meyer Facchini ha affermato:

“Per un bambino con una malformazione che era così evidente, il recupero estetico acquista una grande valenza psicologica e sociale: lui non aveva problemi di udito ma la malformazione gli creava grande disagio”

Che la stampa 3D sia il vero futuro della chirurgia ricostruttiva? Per Facchini sicuramente. Poiché la minuziosità di particolari è unica nel suo genere. Se prima si disegnava a mano, avvalendosi di una poco precisa stampa 2D, ora ogni singolo paziente può fare affidamento su una precisione senza paragoni.