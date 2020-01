Bambino scosso a Padova, emerge la decisione del Pm sulla madre: oggi l’ultimo saluto al piccolo Michele

Michele è il bambino scosso a Padova dalla madre e oggi ci sarà l’ultimo saluto. Intanto il Pm ha preso una decisione in merito alla madre colpevole di questo gesto

Il bimbo scosso a Padova dalla madre è morto a seguito le gravi lesioni riportate. Il Pm si è espresso in merito all’accusa per questo gesto.

I funerali del piccolo Michele

Il 21 dicembre 2019 il piccolo di 5 mesi è stato scosso violentemente dalla madre, per poi presentare alcuni gravi problemi di respirazione. Una volta arrivati in Ospedale i medici hanno notato alcuni lividi che hanno fatto scattare l’emergenza e la chiamata ai Carabininieri.

La mamma di Michele si è subito autodenunciata riferendo ai militari di averlo cullato troppo forte durante la notte:

“non la smetteva di piangere”

Il legale rappresentante della donna ha spiegato sin da subito che la sua cliente non ricordava del suo gesto ma solo del fatto che il piccolo Michele piangesse da due ore:

“non è in grado di riferire se l’ha cullato con troppo vigore”

Raccontando che la cliente fosse sotto shock per quanto accaduto e che non si capacitasse del fatto che suo figlio non ci fosse più.

Maestrino, paese di residenza di Michele e la sua famiglia, è pronto per dargli oggi l’ultimo saluto presso la Chiesa di San Bartolomeo.

La decisione del Pm sulla madre

Come si evince anche da Il Gazzettino, la mamma di Michele è ora indagata per omicidio preterintenzionale rischiando dai 10 ai 18 anni di reclusione.

Questa la decisione del Pm Roberto Piccione, anche se si attendono i risultati dell’autopsia che arriveranno in questi giorni. Da questi risultati si potrà definire il grado di violenza utilizzato dalla mamma in quegli attimi di blackout temporaneo (come da parole dell’avvocato difensore Massaro in merito alla sua assistita).