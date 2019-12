Bambino morto dopo malore, chi era Simone la stella della Totti Soccer School

Chi era il bambino morto dopo malore a scuola, che ha lasciato un grande vuoto ai genitori e ai suoi amici durante la giornata di ieri

Simone è il bambino morto dopo malore a scuola e ora tutti si interrogano su cosa possa avere provocato la tragedia.

La terribile morte di Simone

Tutto è iniziato nella mattina di ieri quando Simone si trovava nella palestra della scuola, come di consueto. Ma qualcosa è andato storto perché il ragazzino ha iniziato ad avere problemi respiratori sino a perdere i sensi.

Immediato l’arrivo del 118 chiamato dagli insegnanti e il tentativo di rianimazione: vista la preoccupante situazione i medici hanno preferito chiamare l’elisoccorso, al fine di farlo portare velocemente all’Ospedale Bambino Gesù di Roma – come riporta anche il Messaggero.

La situazione disperata ha portato i medici a cambiare nuovamente idea per il suo bene, optando per il trasporto in ambulanza al Grassi di Ostia. La corsa folle in codice rosso per arrivare in ospedale, ma una volta varcata la soglia il bambino è deceduto.

Ora la Procura ha aperto una inchiesta – per omicidio colposo – al fine di poter condurre le indagini sulla sua morte in maniera approfondita. Gli agenti ora si stanno occupando di ricostruire le ore prima del malore e appurare il corretto funzionamento dei fibrillatori presenti a scuola (dato da confermare).

Chi era Simone, promessa della Totti School

Simone era un ragazzino di 11 anni che amava la vita e giocare a calcio, tnato da essere una delle promesse della Totti Soccer School.

La scuola lo ha ricordato con un toccante messaggio di Facebook