Bambino gettato sotto il treno, svelati i dettagli dietro il terribile gesto

Lui è il bambino gettato sotto il treno da un uomo che ha compiuto un gesto folle. Ma ora emergono alcuni dettagli che fanno rabbrividire: chi è quest’uomo?

Da una parte c’è un bambino buttato sotto ad un treno e dall’altra un uomo che si proclama innocente, nonostante la sua idea di strage fosse molto chiara. Vediamo i dettagli emersi nelle ultime ore.

Orrore alla stazione di Francoforte

Il 29 luglio la stazione di Francoforte si è trasformata in un teatro pauroso, dopo che un uomo ha pestato un bambino di otto anni per poi gettarlo sotto il treno in corsa.

Lo stesso destino era riservato anche alla mamma del piccolo e una terza persona nelle vicinanze, che sono riusciti a salvarsi nonostante furia omicida dell’uomo.

Una situazione fuori controllo arginata dai testimoni presenti in quel momento alla stazione, che hanno bloccato l’uomo e contattato immediatamente le forze dell’ordine. Ma chi è questa persona?

I dettagli dell’uomo che ha compiuto l’omicidio

Il presunto omicida ha 40 anni, origine eritrea e la sua residenza è in Svizzera. Gli inquirenti cercano di fare chiarezza su questo caso misterioso, ma è già noto alle autorità svizzere per altri reati molto gravi come aver minacciato il vicino di casa con un coltello.

Lo stesso è anche sottoposto a cura psichiatrica dall’inizio dell’anno:

“se si pensa ad una malattia mentale, il suo gesto parla da solo”

Qualsiasi sia il caso in questione, la Procura ha emesso ordine di arresto nei confronti del presunto colpevole di omicidio. Una situazione che non ha un movente preciso ma che esclude totalmente la pista di terrorismo.