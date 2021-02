Era un bambino pieno di sogni: adesso è uno dei ristoratori vip più famosi

In pochi sono riusciti a svelare l’identità del bambino in foto. Abbiamo scoperto sia uno degli imprenditori culinari più famosi del mondo.

Da tempo circolano sul web alcuni scatti che mostrano un bambino vivace, sorridente e un po’ paffutello, in compagnia della sua famiglia.

Il piccolo ha trascorso un’infanzia felice, tra le cucine dei ristoranti più importanti del mondo. Nelle foto è molto diverso da com’è adesso. Ecco di chi si tratta!

Chi è il bambino misterioso in foto

Ai tempi della foto, avrà avuto 6 anni e posava in compagnia della madre Lidia e della sorella Tanya.

Riguardo la sua famiglia, alla quale è incredibilmente affezionato, ha rivelato:

“Io sono figlio dell’emigrazione. Come tante altri nel mondo, la mia famiglia ha dovuto rinunciare alle sue radici, a tutto ciò che chiamavano casa.”

I suoi nonni e la madre, infatti, sono originari dell’Istria italiana.

Poi, però, tutti loro sono riusciti a ottenere il loro riscatto e oggi sono una delle famiglie più ricche del mondo!

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è uno dei giudici culinari più amati

Il bambino in foto oggi ha 52 anni ed è stato conosciuto dal pubblico televisivo come giudice di MasterChef Italia.

Tra gli altri programmi di cucina ai quali ha partecipato, compaiono Cucine da incubo Italia, Junior MasterChef Italia, Restaurant Startup, mentre ora è impegnato con Family Food Fight.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Joe Bastianich!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich)

Joe è un imprenditore e personaggio televisivo, molto attivo nel settore della ristorazione dai tempi in cui la madre, Lidia Matticchio, non ha aperto i suoi primi ristoranti in America.

Ora, Joe è riuscito a battere la madre in quanto notorietà in Italia ed è spesso protagonista di programmi televisivi, anche in sua compagnia.