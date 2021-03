Riconosci il bambino in foto? E’ il cantante più amato e ha avuto un’infanzia difficile

Riconosci il bambino in foto? E’ il cantante più amato e ha...

In pochi sono stati in grado di capire l’identità del bambino in foto, ve la sveliamo noi che l’abbiamo scoperta.

Da giorni circola sul web lo scatto di un bambino paffuto e solare, dietro i cui occhi, però, si nasconde un’infanzia drammatica, che lo ha segnato profondamente.

Oggi è uno dei cantanti più amati del momento, non sono a livello di interpretazione, ma anche a livello di scrittura di testi. E’ richiestissimo da tutti gli artisti del panorama musicale italiano.

Chi è il bambino in foto

Il piccolo in foto si è appassionato di musica sin dall’infanzia e ha coltivato il suo timbro unico e inimitabile, che da grande gli avrebbe procurato grande successo.

E’ nato a Milano da madre sarda e padre egiziano e parla fluentemente l’italiano e i dialetti milanese e sardo.

Non sa invece nulla del padre, che lo ha abbandonato quando era molto piccolo, condizionando, con la sua mancanza, l’intera vita.

Avete capito chi è?

Oggi è il cantante più amato

Nel 2019 ha acquisito grande notorietà partecipando al Festival di Sanremo.

Ha ottenuto il Premio Enzo Jannacci alla migliore interpretazione e il Premio Baglioni d’oro alla miglior canzone. Alla fine, ha anche trionfato come vincitore del 69º Festival di Sanremo.

Ora avete capito di chi parliamo? Naturalmente di Mahmood!

Mahmood è un cantante amatissimo, che ha ottenuto grande successo con brani del calibro di Soldi, Rapide, Uramaki, Il Nilo nel Naviglio, Barrio…

Nel 2021 ha calcato di nuovo il palco di Sanremo e si è esibito come super ospite in una delle serate.

I suoi fan sono curiosi di sapere quale sarà il prossimo progetto del cantante italiano. Per scoprirlo, non ci resta che rimanere in attesa di aggiornamenti!