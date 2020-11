Oggi questo bimbo è un bellissimo attore: l’avete riconosciuto?

Il bambino nella foto era bellissimo da piccolo e lo è altrettanto adesso, è un noto attore italiano, desiderato dalle donne.

Scopriamo insieme a chi appartiene il volto misterioso di questo bellissimo bambino italiano.

Chi è il bambino in foto?

Da giorni circola sul web lo scatto che ritrae un bambino misterioso. Si tratta di un bellissimo bambino, sorridente e dai capelli corti, di cui non tutti sono riusciti a scoprire l’identità.

Il bambino in questione è un noto personaggio dello spettacolo italiano e all’epoca non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe diventato famoso in Italia.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è un famoso attore televisivo e del cinema

Il bambino in foto oggi è un personaggio noto dello spettacolo. Si tratta di un ex concorrente del Grande Fratello e oggi attore di fiction di successo come Doc – Nelle tue mani.

Ha riscosso grande successo anche al cinema, quando ha preso parte al cast del film “Saturno contro”. Oggi è considerato uno dei più grandi sex symbol del panorama dello spettacolo italiano!

Da poco è diventato papà della piccola Nina Speranza, nata dall’amore per Cristina Marino, e una sua ex storica è Myriam Catania, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Adesso avete capito di chi stiamo parlando? Di Luca Argentero naturalmente!

L’attore è molto cambiato rispetto a quand’era piccolo e a tratti è irriconoscibile. I suoi fan più accaniti, però, hanno capito immediatamente che si trattava di lui dal suo sorriso inconfondibile.