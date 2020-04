Bambino di tre anni scomparso nel Vajont: ritrovato Mattia da due volontari

Mattia è il bambino tre anni che era scomparso nel nulla nel Vajont, in Friuli. Ritrovato dopo ore di ricerche.

Un bruttissimo episodio per il bimbo scomparso a tre anni dal Friuli – Vajont, per la quale si sono perse le tracce. Ora Mattia è tornato a casa.

La scomparsa e il ritrovamento di Mattia

Mattia è un bimbo di 3 anni che vive con la sua famiglia nel Vajont – Pordenone, in Friuli. Affetto da una lieve disabilità, il bimbo ha approfittato della distrazione della madre intenta a preparare la cena.

Come è stato spiegato dal Sindaco Lavinia Corona durante la diretta di Chi l’ha Visto, in onda su Rai Tre, dopo l’allarme dei genitori sono stati messi in moto i soccorsi. A cercare il bimbo sono stati i Carabinieri, volontari della Protezione Civile, soccorso alpino e Vigili del Fuoco del comando di Pordenone.

Attimi di paura e di grande tensione, per la sparizione nel nulla del piccolo di soli tre anni. Tutti quanti hanno partecipato alle ricerche, chi in bici e chi a piedi – rispettando le misure di restrizione previste per legge.

Per fortuna, due cittadini hanno trovato il bambino che stava camminando in una zona altamente lontana da quello che è il suo domicilio.

Sono state tre ore di ricerche serrate, dopo che il piccolo è riuscito ad uscire di casa e attraversare il giardino, facendo perdere le sue tracce, nonostante la mamma avesse rafforzato la serratura del cancello – considerando la lieve disabilità del piccolo.

Tutto quanto è finito per il meglio, come da conferma del Sindaco durante la diretta della trasmissione di Rai Tre, Chi l’ha Visto?