Bambino di tre anni muore in poche ore ‘per un mal di pancia’: “Il medico gli ha dato acqua e zucchero”

Bambino di tre anni muore in poche ore ‘per un mal di...

La storia del bambino di tre anni che muore per un mal di pancia ha sconvolto tutti e le parole dei genitori lasciano ancora più sgomenti. Cosa è successo in quelle ore?

Il bambino di tre anni muore per un mal di pancia in pochissime ore. Una situazione precipitata in un attimo, senza che nessuno potesse fare qualcosa: i genitori raccontano le ultime terribili ore.

Il bimbo morto a Vicenza

Ci troviamo a Vicenza dove la storia del piccolo Giulio ha lasciato tutti senza parole. Un bimbo di tre anni forte, sano e sempre in movimento che da un momento all’altro non sta bene per dei forti dolori alla pancia.

Immediato da parte dei genitori il trasporto al Pronto Soccorso dove è stato chiesto se questo “pallore”, fosse una cosa normale o del momento. Appurato il fatto che il piccolo non fosse mai stato male il medico ha asserito:

“magari è disidratato, basta un pò di acqua e zucchero”

Come riporta il Corriere – tramite le parole dei genitori – il piccolo Giulio presentava anche la febbre, per questo motivo gli è stata somministrata la tachipirina:

“non hanno fatto esami, solo palpazioni addominali”

Rimandando tutti a casa dopo poche ore, visto il miglioramento.

Le strazianti parole dei genitori

Una volta tornati a casa, i genitori raccontano che il piccolo è stato nuovamente male, talmente tanto da essere stato riportato in Ospedale dove è deceduto.

Il Pubblico Ministero ha disposto l’autopsia sul corpo del piccolo, per chiarire cosa sia accaduto in quelle drammatiche ore:

“avrebbero dovuto fare qualche esame in più”

Due genitori straziati dal dolore che evidenziano che alcun dottore abbia fatto nemmeno gli esami del sangue:

“non l’hanno neppure trattenuto in osservazione”

La diagnosi di diabete è stata fornita quando oramai per Giulio era troppo tardi: il sangue del piccolo era diventato oramai talmente denso che il piccolo non è sopravvissuto.