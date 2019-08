Bambino di cinque anni fugge e viene investito da un’auto: condizioni gravissime

Un bambino di cinque anni di Torino è fuggito dall’attenzione dei nonni ed è stato travolto da un’auto in corsa. Ora lotta per la sua vita all’Ospedale

Una tragica fatalità per il bambino di cinque anni della provincia di Torino, dove solo un secondo ha cambiato completamente la sua vita.

Bimbo sfugge ai nonni e scappa

Ci troviamo a Vestignè – nella provincia di Torino – dove un bambino era con i nonni a casa di alcuni amici. Secondo la ricostruzione il piccolo è riuscito a scappare in un solo secondo distogliendo completamente l’attenzione su di se.

Il cancello dell’abitazione era aperto così lui è corso verso l’uscita, mentre giocava con alcuni suoi coetanei. In quel momento sopraggiunge una Fiat Punto con a bordo un uomo di 52 anni che si vede balzare davanti il piccolo e lo investe involontariamente.

Immediata la reazione dell’uomo nel scendere e prestare soccorso, mentre nonni e amici sotto shock contattano il 118. In pochi minuti i soccorritori arrivano presso il luogo dell’incidente insieme ai Carabinieri.

Le condizioni di salute del bimbo di Torino

I soccorritori del 118 hanno chiamato l’elisoccorso e lo hanno trasportato immediatamente all’Ospedale Regina Margherita di Torino ed è stato posto al reparto rianimazione, per un grave trauma cranico.

Il piccolo ora è in coma farmacologico e lotta per la vita, in prognosi riservata.

I Carabinieri dovranno svolgere le indagini su come possa essere accaduto e la dinamica dell’incidente stesso. L’uomo che ha investito il bambino è sotto shock e ha confermato di averlo visto all’ultimo momento, mentre varcava la soglia del cancello – improvvisamente.