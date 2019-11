Bambino di 2 anni ucciso di botte, corpicino irriconoscibile: “La mamma gli ha fracassato il cranio”

Un bambino di 2 anni ucciso di botte: accusata dell’atroce delitto la mamma del piccolo

Lo ha picchiato fino a farlo morire, poi ha gettato il cadavere in un sito industriale. Il corpicino del piccolo era irriconoscibile.

Bambino ucciso di botte

Il corpicino di un bambino di appena 2 anni è stato trovato senza vita, abbandonato in un sito industriale. L’episodio, risalente allo scorso giugno, è avvenuto nei pressi a Buckrow Beach, nello stato della Virginia.

A colpirlo a morte, fino ad ucciderlo, sarebbe stata la mamma del piccolo, Julia Tomlin. La donna avrebbe fatto morire Noah Tomlin, 2 anni, sotto i colpi delle sue botte e poi avrebbe gettato via il suo corpicino senza vita.

Il ritrovamento del cadavere

Quando è stato ritrovato, quello che restava di Noah era diventato ormai irriconoscibile. Il corpo del bambino era martoriato a tal punto che la sua identificazione è stata possibile solo attraverso degli esami particolari effettuati sul fegato e sulla gamba del bambino.

Julia Tomlin aveva già subito una denuncia per abbandono di minore. La donna avrebbe fracassato di botte il cranio del bambino, uccidendolo.

In un primo interrogatorio, Julia aveva raccontato che Noah aveva sbattuto la testa mentre gli faceva il bagno e, per paura di essere accusata della sua morte, aveva gettato il suo corpicino nel sito industriale. In un secondo momento ha invece confessato tutto, rendendo noti i macabri controni di questa inspiegabile tragedia.

A Milano, un caso simile era avvenuto lo scorso 22 maggio, quando il piccolo Mehemed venne ucciso dal papà, 22enne di origini croate accusato del reato di tortura. Al piccolo, infatti, Alija Hursic aveva provocato bruciature sul corpo, poi lo aveva pestato con calci e pugni, provocandone la morte.

Il pianto del bambino aveva scatenato una furia incredibile nel papà, che lo aveva colpito con una forza brutale per poi lasciarlo agonizzante fino alla morte.