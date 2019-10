Bambino caduto nel pozzo, lo stesso tragico destino di Julen: trovato morto dopo quattro giorni

Per il bambino caduto nel pozzo in India non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi andati avanti per quattro giorni. Come è morto il piccolo?

India in lutto per il bambino caduto nel pozzo trovato morto dai soccorritori, che hanno cercato di salvarlo per quattro giorni. Ecco cosa è accaduto.

La caduta e la corsa disperata contro il tempo

Una storia che ricorda il piccolo Julen, anche lui precipitato in un pozzo per la quale si è sperato sino all’ultimo minuto di poterlo trovare ancora vivo.

Sujit Wilson aeva tre anni e quattro giorni fa è precipitato in un pozzo per una altezza di dieci metri, restando incastrato. Uno smottamento delle ore successive lo ha portato ancora più in basso ed è stato soffocato dal fango e da tutti i detriti presenti.

I soccorritori hanno lavorato incessantemente giorno e notte, per mettere in sicurezza l’area e cercare di trovarlo ancora vivo – aggrappandosi ad una speranza che non è volata via sino all’ultimo secondo.

Proprio domenica i soccorritori si erano avvalsi di un perforatore, così da scavare una buca parallela ma il terreno roccioso non ha permesso l’operazione facendo crollare tutto quanto.

La speranza è rimasta viva ripensando al caso del 2006, quando un bambino di sei anni era stato estratto vivo da un pozzo in India dopo 48 ore ad una profondità di 18 metri.

Sujit trovato morto dopo quattro giorni

La caduta dentro il pozzo di Manapparai – India – è stata fatale per il piccolo di tre anni, non aiutato anche dal fango e da tutti i detriti.

Il piccolo è caduto proprio durante i giorni del Diwali – una festività molto sentita in India. Il rito funebre che hanno organizzato i genitori è stato accolto da tantissime persone che hanno dato affetto e un ultimo saluto al piccolo.