È accaduto in provincia di Caserta dove un bimbo di un anno durante la tranquilla serata di ieri ha bevuto del detersivo inavvertitamente.

I genitori si sono subito resi conto di quanto accaduto e per questo motivo hanno preso il piccolo e lo hanno portato immediatamente all’ospedale più vicino. I medici hanno subito preso in mano la situazione, fermando in tempo l’effetto domino che avrebbe potuto provocare la vicenda.

Il piccolo di un anno era in casa con i suoi genitori, quando incuriosito ha bevuto del detersivo che ha trovato lungo la sua strada. È stato in quel momento che i genitori sono corsi in ospedale ad Aversa facendo in modo che i medici potessero curarlo quanto prima.

Bere detersivo – non solo per un bambino – è molto pericoloso e i danni provocati dalla sua ingestione possono trasformarsi da gravissimi sino a letali. Questa volta però tutto è andato per il meglio, grazie anche alla tempestività dei genitori e alla prontezza dei medici.

Il piccolo è infatti tornato a casa dimesso dall’ospedale e in ottima salute. I medici hanno invitato la coppia a fare maggiore attenzione in quanto a quell’età la curiosità dei bambini è elevata e possono ingerire qualsiasi cosa gli passi dinanzi.