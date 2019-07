Bambini travolti dal Suv, emersi i tristi risultati sull’autopsia di Simone: domani l’ultimo saluto

Indimenticabili i due bambini travolti dal Suv, con il momento dell’ultimo saluto di Simone dopo aver appreso cosa ha definito l’autopsia

L‘Italia piange per i due bambini travolti dal Suv e ora anche per Simone sarà ora di ricevere l’ultimo saluto, ma non prima di scoprire cosa gli abbia provocato il decesso.

Le prime indiscrezioni sull’autopsia di Simone

Saro Greco con la sua folle corsa con il Suv ha fermato e rovinato la vita di due bambini, cugini e inseparabili così come nella vita anche nella morte.

Alessio ha lasciato subito la sua famiglia, mentre Simone ha lottato sino all’ultimo nonostante l’amputazione delle sue gambe. Ma il giorno del funerale di Alessio, Simone ha deciso di raggiungerlo gettando nello sconforto genitori e amici.

L’autopsia del bambino è stata eseguita dal medico legale Francesco Coco – incaricato dalla Procura di Siracusa che comunicherà quanto scoperto nei prossimi giorni.

Le prime indiscrezioni fanno emergere che potrebbe essere emersa una infezione, dovuta – ma non solo – all’amputazione delle gambe. Una conferma accompagnata da ulteriori dettagli che verrà data nei prossimi giorni.

L’ultimo saluto a Simone: funerali il 17 luglio

Domani alle ore 16 la cittadina si ferma nuovamente nel dolore, per salutare anche Simone presso la Chiesa di San Giovanni, con il Vescovo di Ragusa – Carmelo Cuttitta.

Sarà presente anche il vice premier Luigi Di Maio:

“è così grande la rabbia che per uno così non basta nemmeno il carcere”

Evidenziando di considerare l’omicida dei due ragazzini una persona inumana: