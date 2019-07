Bambini travolti dal Suv, l’ultimo saluto a Simone. La mamma: “Era tutta la mia vita”

La tragica vicenda dei bambini travolti dal Suv non si chiude e si chiede giustizia, mentre alle 16 Vittoria dona l’ultimo saluto al piccolo Simone

Saro Greco è in carcere per l’omicidio dei due bambini travolti dal Suv, mentre lui era sotto l’effetto di droga e alcol, insieme ad altri due passeggeri. Ora Vittoria sta dando un ultimo saluto al piccolo Simone, dopo Alessio.

Il funerale di Simone D’Antonio

Simone e Alessio, i due cugini inseparabili in vita hanno avuto un destino simile e ora si tengono la mano dopo che la loro vita è stata interrotta.

Era una sera normale, quando i due ragazzini hanno deciso si sedersi fuori dall’uscio di casa per parlare e giocare: Saro Grego però arriva a tutta velocità con la sua automobile e falcia loro sbalzandoli in mezzo alla via.

Poi scende, guarda cosa è successo e si defila a piedi come se nulla fosse mentre Alessio muore sul colpo per una emorragia e Simone viene trasportato d’urgenza all’ospedale, dove gli sono state amputate le gambe.

Il giorno del funerale di Alessio, Simone ha lasciato questo mondo raggiungendo suo cugino e ora due famiglie sono distrutte da un dolore indescrivibile.

Oggi alle 16 la città di Vittoria si ferma e rende a Simone un saluto presso la Chiesa di San Giovanni Battista già gremita di persone. Il vice premier Luigi di Maio è già arrivato, annullando tutti gli appuntamenti in agenda e dare il suo conforto alle famiglie confermando che giustizia verrà fatta.

Le struggenti parole della mamma

La mamma di Simone è avvolta nel dolore, così come il padre e i familiari che hanno dovuto perdere anche Alessio:

“Mai visto così tanto sangue, non dimenticherò mai quella scena”

Chiedendo giustizia per il figlio e il nipote: