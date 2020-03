Bambini e quarantena da coronavirus: consigli degli esperti su come gestirla al meglio

L’emergenza da coronavirus ha costretto in case milioni di famiglie e a risentire di più della quarantena sono i bambini, cosa fare per passarla al meglio.

Le norme di isolamento sociale per l’emergenza da coronavirus seppur necessarie per alcune categorie di persone possono risultare molto difficili da accettare. Tra queste in primis i bambini, ecco alcuni fondamentali consigli su come organizzare le giornate in quarantena con i più piccoli.

Scuole chiuse e materiali per i più piccoli non vendibili: le proteste dei genitori

Le scuole potrebbero non riaprire con la scadenza prevista del 3 aprile. Questo è quello che ormai pare l’opzione più probabile ciò che allarma molto i genitori, costretti loro stessi a casa spesso senza possibilità di lavorare e con la necessità di far passare al meglio il tempo ai loro bimbi.

Con i parchi chiusi ed il divieto di allontanamento oltre pochi metri dalla propria abitazione infatti molte famiglie si trovano nell’impossibilità di far fare attività fisica ai bimbi.

Alcune associazioni di genitori di bimbi autistici hanno chiesto delle deroghe per poter portare fuori i bambini con esigenze speciali.

Sui social infine, come riporta anche Tgcom24, sta montando la protesta dei genitori che si trovano ormai senza più materiali di cartoleria sia per le lezioni online sia per intrattenere i più piccoli e con l’impossibilità di procurarsi tali prodotti poiché non possono essere venduti nei supermercati.

10 consigli per gestire senza stress la quarantena con i bambini

Per dare un sostegno ai genitori alle prese con la quarantena dei più piccoli, l’associazione Terre des Hommes ha stilato grazie al suo team di psicologi esperti un elenco di consigli molto utili, ecco quali..