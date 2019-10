Bambini maltrattati, “Pezzi di m***a, ammazzatevi”: emergono i dialoghi di due maestre di Cesano Maderno

Altro caso di bambini maltrattati in un asilo a Cesano Maderno, da due maestre. Ecco che cosa è accaduto a questi alunni

Cesano Maderno registra l’ennesimo caso di bambini maltrattati dalle maestre, con insulti – minacce e cattiveria.

I dettagli del maltrattamento su minori

Tutti i punti focali di quanto accaduto in questa scuola di Cesano Maderno sono stati esposti, evidenziando la grande cattiveria delle insegnanti nei confronti degli alunni.

Il Corriere della Sera divulga le intercettazioni audio dove si possono sentire gli insulti e le minacce, contro i piccola della scuola Calastri di Cesano:

“io li guardo che si ammazzano, non me frega un c***o…sono pezzi di me**a”

Due le maestre di 50 anni che sembra sapessero ci fossero delle telecamere nascoste, per un controllo da parte degli inquirenti. Per questo motivo improvvisamente è cambiato l’atteggiamento dei bambini sul piano fisico ma non verbale: gli inquirenti credono non sapessero che oltre al video ci fosse anche l’audio.

Ma gli audio sono stati presentati dai Carabinieri per far partire una indagine, dopo la denuncia dei genitori.

L’accusa per le maestre dell’asilo

Le due maestre sono state accusate di aver schiaffeggiato, strattonato e punito i bambini con castighi non reputati idonei. Si parla infatti – tra le tante cose – della sedia della riflessione: tutti i bambini doveva stare seduti in silenzio per tre ore in castigo.

La loro sospensione è di nove mesi, ma loro hanno anticipato le mosse autosospendendosi così da gestire la questione. Una inchiesta delicata soprattutto per l’oggetto della questione, con il giudice chiamato a comprendere quale sia la responsabilità delle maestre e come abbiano agito.