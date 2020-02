Ubriaco investe bambini sul marciapiede: 4 morti, altri 3 feriti gravi

Ubriaco alla guida di un furgone travolge e uccide 4 bambini che camminano sul marciapiede: altri 3 sono rimasti gravemente feriti.

Gravissimo incidente in serata: Bambini investiti da ubriaco mentre guidava il suo furgone. Cosa è accaduto?

Ubriaco travolge un gruppo di bambini

Terribile incidente nella serata di ieri lungo la Bettington Road a Oatlands, in Australia. Come riporta anche Tgcom24, un uomo alla guida del suo furgone ha travolto un gruppo di bambini che camminavano sul marciapiede.

Quattro di loro sono morti sul colpo, altri 3 sono rimasti feriti in gravissime condizioni. L’uomo che ha provocato l’incidente è rimasto completamente illeso.

Tre delle 4 vittime erano fratelli. L’incidente è accaduto intorno alle 20, ora locale, mentre i bambini, tutti di età inferiore ai 12 anni, stavano passeggiando insieme sul marciapiede.

Arrestato l’autista

L’uomo è stato immediatamente fermato dalla polizia e sottoposto ad alcol test. Nel suo sangue è stato trovato un livello di alcol 3 volte superiore al limite consentito dalla legge.

Le accuse per lui sono di omicio colposo, guida in stato di ebbrezza e pericolosa, visto che la sua auto ha terminato la corsa su un semaforo, distruggendolo.

Le vittime sono Angelina, Sienna e Siblings Abdallah e la cuginetta, Veronique Sakr. Il papà dei 3 fratellini, intervistato in una trasmissione televisiva, ha detto:

“Stamattina mi sono svegliato senza tre dei miei figli, non ho più forze”

Poi l’uomo ha raccomandato a chiunque si metta alla guida di farlo con prudenza.

L’intera comunità di Oatlands, sobborgo della periferia occidentale di Sydney, è sotto choc per quanto accaduto. I bambini stavano passeggiando sul marciapiede, quando il pickup dell’uomo ubriaco alla guida li ha travolti.

Per 4 di loro non c’è stato nulla da fare, l’impatto con il furgone è stato troppo violento. Altri tre sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Oatlands: le loro condizioni sono gravi, ma stabili.