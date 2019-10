Bambini dimenticati in auto, la Bonetti propone l’alert negli asili: ecco di cosa si tratta

Bambini dimenticati in auto, la Bonetti propone l’alert negli asili: ecco di...

Per i bambini dimenticati in auto sono molte le idee e proposte per aumentare la sicurezza. Ora il Ministro Bonetti lancia una nuova proposta che parte dagli asili

Il tema bambini dimenticati in auto è importante e questo denota che oggi più che mai, ci sia bisogno di sicurezza. Non solo seggiolini ma anche un alert che arriva dall’asilo: di cosa si tratta?

La proposta del Ministro Bonetti

Ci sono stati fin troppi episodi di genitori che per stress e altro, si sono ritrovati a dimenticare il proprio figlio dentro il seggiolino dell’auto.

Da pochi giorni è stato confermato l’obbligo per tutti i genitori di adottare dei dispositivi che indicano con messaggio sonoro e luminoso la presenza del bambino dentro l’auto. Non solo, perché questi nuovi seggiolini danno anche la possibilità di inviare un messaggio sul cellulare del conducente e a numeri di emergenza, segnalando la posizione esatta dell’auto parcheggiata.

A questo il Ministro della Famiglia Bonetti ha proposto di aggiungere anche un alert direttamente dall’asilo. In che cosa consiste?

Elena Bonetti ha inviato una nota ai Presidenti delle Regioni e Province autonome con la proposta che gli asili nido abbiano e diano l’allarme nel momento in cui il bambino non si presenta e non hanno ricevuto alcuna segnalazione dai genitori.

Questo serve a dare il compito e l’autorizzazione alle insegnanti, di contattare i genitori nel caso in cui non vedessero arrivare il piccolo e nessuno abbia telefonato per avvertire dell’assenza.

Una misura che potrebbe dare ulteriore sicurezza ai genitori: