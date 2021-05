Sono passate quattro settimane dalla scomparsa il 27 aprile a Tenerife di Tomás Gimeno , insieme alle sue figlie, Anna, di 1 anno e Olivia, di 6.

Anche se la madre delle minori, Beatriz Zimmerman, non perde la speranza di recuperare le bambine sane e salve, nonostante l’angoscia e la preoccupazione per la loro ubicazione, ancora sconosciuti.

Le sue prospettive scaturiscono da una lettera che ha reso pubblica il giorno del suo compleanno, il 14 maggio, in cui, senza rassegnarsi, esprime un “già abbastanza”, di fronte a questa situazione disperata .

Continuano le ricerche a tutto campo

Dal primo minuto, la Guardia Civil ha classificato questa scomparsa a Tenerife come ad alto rischio e da allora non ha smesso di cercare via terra, mare e aria le piccole Olivia e Anna, di sei e un anno.

Durante tutto questo tempo sono state tenute aperte diverse ipotesi, dal rapimento e la fuga, per cui il tribunale che indaga sul caso ha emesso un mandato di perquisizione internazionale, a un parricidio.

Molti passi sono stati fatti, a partire dal tracciamento del telefono cellulare di Tomás, attraverso un duplicato della sua carta di credito, fino all’analisi di diverse telecamere che potrebbero aver registrato i suoi ultimi movimenti prima della sua scomparsa.

L’indagine è una delle più complesse che ha dovuto affrontare negli ultimi anni l’Unità Operativa Centrale (UCO) della Guardia Civile.

Ultime conversazioni del padre prima di ‘sparire’

Non è tanto per il tempo trascorso, appena un mese, che è stato interminabile per la madre delle ragazze, che nonostante l’angoscia e l’incertezza non perde la speranza di riabbracciarle, ma per la complicazione della ricerca di indizi nell’immensità dell’oceano, dove si sono perse le tracce dell’uomo.

Inoltre preoccupano le conversazioni tenute con lui nel periodo precedente alla sparizione con le bambine. In fatti due mesi prima di scomparire con le figlie, Tomás Gimeno ha inviato all’ex moglie alcuni messaggi che oggi assumono un significato diverso. In una afferma:

” Una cosa è lasciare la zona di comfort e un’altra cambiare il continente ” ,

dopo che Beatriz Zimmermann gli ha inviato alcuni video di auto-aiuto per aiutarlo a far fronte alla separazione.

Il messaggio di Tomás continua con:

“Com’è facile accettare di perdere una famiglia con cui hai vissuto una vita. Perdere il controllo delle tue figlie”.

A fornire le parole dell’uomo Joaquín Amills , presidente di SOS Disappeared e portavoce di Beatriz en Espejo Público.

Il processo di separazione dalla moglie pochi mesi prima era stato difficile e non senza confronti (con minacce da parte sua anche se non ci fu mai una denuncia) ma la stragrande maggioranza delle persone concorda sul fatto che una cosa del genere non poteva essere prevista.

Non è escluso che Tomás Gimeno, presumibilmente, avrebbe potuto contattare i responsabili delle mafie di barche di immigrati irregolari dal Marocco alle Isole Canarie per fuggire con le sue figlie in Africa o in Sud America ed evitare così di essere localizzato. Tuttavia, vengono prese in considerazione tutte le possibilità.

