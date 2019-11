Dimentica le figlie in auto sotto il sole: morte entrambe, mamma accusata di omicidio

Dimentica le due figlie di 1 e 2 anni in auto sotto il sole. Le piccole sono morte entrambe: la donna è accusata di omicidio

La ricostruzione della tragedia

Sono rimaste sotto il sole per più di 7 ore le 2 bambine dimenticate in auto. Quando la mamma se n’è accorta, era già troppo tardi. È la tragica sorte toccata a due sorelline di 1 e 2 anni di Logan, a sud di Brisbane, in Australia.

Le 2 piccole erano in auto davanti al garage della loro abitazione, con una temperatura esterna che toccava i 30 gradi. Quando la mamma si è accorta di averle lasciate in auto, ha portato entrambe le bimbe in casa e ha provato a rianimarle, bagnandole con dell’acqua fresca.

Purtroppo, però, per le piccole non c’era ormai più nulla da fare: sono morte entrambe per arresto cardiocircolatorio in seguito alla temperatura altissima raggiunta all’interno dell’abitacolo.

L’accusa di omicidio

La donna, madre delle 2 bambine, ha immediatamente allertato i soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso delle 2 bambine.

Kerri-Ann Conley, 27 anni, è ora accusata di omicidio. Domani è attesa in Tribunale per la prima deposizione. Quello accaduto alla 27enne australiana ha dei precedenti anche in Italia. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è quello che è costato la vita al piccolo Leo, dimenticato in auto dal papà a Catania, lo scorso settembre.

Quando l’uomo si è reso conto di aver lasciato il bambino in auto, per Leo non c’era già più nulla da fare.

Intanto, l’obbligo per i seggiolini antiabbandono slitta al 2020 per l’Italia. I sediolini, obbligatori per i bambini al di sotto dei 4 anni, saranno dotati di un dispositivo elettronico, che segnalerà la presenza dei bambini rimasti agganciati.