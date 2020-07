Bambina travolta e uccisa sulle strisce pedonali: caccia all’uomo

Una bambina travolta e uccisa da un pirata della strada mentre si trovava sulle strisce pedonali: aveva solo nove anni.

Aveva solo nove anni la bambina travolta e uccisa da qualcuno a Bagnolo, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Tragedia a Bagnolo, bambina investita sulle strisce pedonali

Non si hanno ancora molti elementi da parte dei media nazionali, ma ciò che è certo resta la tragedia che si è consumata a Bagnolo nella serata di ieri – domenica 5 luglio.

Secondo le indiscrezioni la bimba aveva solo nove anni ed è morta dopo che un’auto pirata l’ha investita: il conducente non si è fermato e si è dileguato nel nulla.

Sembrerebbe che la piccola di origini straniere stesse attraversando la strada sulle strisce con alcune persone, quando è sopraggiunta un’auto a folle corsa e all’improvviso. Nessuno ha potuto fare nulla per salvarla: la piccola è stata sbalzata di diversi metri, come evidenzia anche Il Giorno.

Il conducente non si è fermato e non ha prestato alcun soccorso, continuando la sua corsa. Il 118 è arrivato sul posto e non ha potuto far altro che confermare il decesso della piccola: i Carabinieri stanno ora cercando il pirata della strada anche con l’aiuto delle telecamere di sorverglianza poste in tutta la zona.

In aggiornamento