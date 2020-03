Bambina scomparsa: serial killer confessa l’omicidio dopo 17 anni, aveva già ucciso altre ragazze

E’ emersa solo dopo 17 anni la verità sulla scomparsa di una bambina ed ha sconvolto il mondo, il serial killer ha confessato l’omicidio della piccola.

Il serial killer definito “L’orco delle Ardenne” ha confessato dopo 17 anni di essere il responsabile della morte della bambina scomparsa mentre tornava da scuola nel 2003. Aveva già stuprato ed ucciso altre ragazze. Ecco i dettagli sull’agghiacciante caso che ha sconvolto l’Europa.

La scomparsa della piccola Estelle

Sono storie che non vorremmo sentire mai eppure la disgrazia che si è abbattuta su un paesino della Francia non è purtroppo diverso da ciò che capita in ogni luogo.

La vicenda straziante risale a ben 17 anni fa, quando da Guermantes scompare una piccola bambina di appena 9 anni.

Estelle Mouzin infatti stava tornando a casa dopo una giornata di scuola come sempre quando scomparve nel nulla.

Le ricerche negli anni non hanno portato a nulla finché proprio l’uomo che si era macchiato di un crimine orribile ha deciso di confessare.

Si tratta di Michel Fourniret che è stato definito “l’orco delle Ardenne”, ed avrebbe solo ora confessato di aver ucciso anche la piccola Estelle.

Il serial killer non ha ucciso solo la bambina

L’uomo è stato arrestato in Belgio già nel 2003 in conseguenza di un tentativo di rapimento di un’altra ragazzina.

In seguito alle indagini inoltre è emerso che Fourniret, oggi 66enne aveva già compiuto orribili delitti su altre giovani donne.

E’ emerso infatti che altre 8 ragazze sono state rapite, stuprate ed uccise in circa venti anni.

I primi delitti risalirebbero infatti agli anni ’80 e gli ultimi verso il 2000 e l’uomo è già stato condannato all’ergastolo.

Insieme a lui è stata condannata all’ergastolo anche la moglie Monique Olivier che è stata ritenuta sua complice.

L’uomo durante il processo si è addossato tutta la colpa ed ha confessato di essere ossessionato dall’aspetto della verginità, che non aveva trovato in sua moglie quando l’aveva sposata, come riporta latelanera.

L’agghiacciante confessione colloca anche il terribile omicidio di Estelle verso quegli anni dopo la scomparsa.

Secondo fanpage tra poco partiranno gli scavi per ritrovare il corpo della bambina.

Per la precisione sono previsti nel corso di questo anno, il 2020, in almeno due luoghi situati sulle Ardenne.