Bambina rinchiusa al buio per due anni: la tragica scoperta in Germania

Una bambina rinchiusa al buio per due anni. Questa è stata la terribile scoperta avvenuta in Germania, in un paesino a Nord di Berlino.

La bambina è stata tenuta rinchiusa al buio dai suoi genitori, già noti alle forze dell’ordine.

Bambina rinchiusa, denutrita e incapace di espirmersi

La bambina rinchiusa è stata trovata a Eberwald, a Nord di Berlino, in Germania. I genitori l’avevano tenuta al buio per due anni. La famiglia non era nuova alle forze pubbliche poiché aveva rifiutato l’assistenza statale. La piccola era denutrita e non capace di esprimersi. La piccola ha oggi 5 anni ma per due anni della sua vita è stata lasciata al buio. A sostenerlo le prime indagini.

Il ritrovamento ha fatto inorridire ed indignare tutta la Germania. La procura ha deciso di aprire un fascicolo. Come si legge su Fanpage, Ingo Kechichian, pubblico ministero, ha affermato:

“Abbiamo aperto un procedimento di indagine sulla base delle notizie di stampa”.

La bambina è ora ricoverata a Bernau in ospedale, poco prima del 25 dicembre.

L’allarme era stato lanciato nel 2019

La famiglia aveva sempre rifiutato l’assistenza dello stato. In particolare, era finita nel mirino dei servizi sociali già nel 2017. Le autorità conoscevano, in parte, lo stato della famiglia. Nel novembre dello scorso anno, un’assistente sociale aveva denunciato il fatto che la bambina non stava bene ma la polizia e i pubblici ministeri non avevano avuto la notizia. Se c’è stata qualche falla nel sistema assistenziale, anche la defaillance di un solo dipendente, verrà accertato con una procedura di vigilanza legale.