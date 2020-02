Bambina “palindroma”, ecco perché la nascita di Charlee Rose passerà alla storia

La bambina palindroma, chi è? La sua nascita passerà assolutamente alla storia! Ecco data e ora del parto

Quando è nata la bambina palindroma? Il giorno sabato 02/02/2020 è passato alla storia come un o dei rari giorni palindromi nella nostra storia.

Si tratta di una cosa rara, che comporta che la sequenza dei numeri posta in ordine giorno, mese e anno è identica che la si legga da destra o sinistra. In questa data molto particolare, è nata una bambina, che non si è accontenta di scegliere un giorno così particolare, ha avuto molta fretta e ha optato per un orario anch’esso palindromo.

La nascita palindroma

Charlee Rose è la protagonista della nostra storia ed è nata nel Kentucky dalla famiglia Masters a Lexington. Il suo parto ha avuto un travaglio molto celere, soltanto 20 minuti ed è nata alle 20:02 precise, un orario palindromo.

La madre Laken Lee ha detto durante un’intervista per il noto Good Morning America, che pensava che avrebbe partorito tra lunedì e martedì, ma la bimba è venuta al mondo molto velocemente dopo soli 20 minuti di travaglio. La prima ad accorgersi di queste particolarità, è stata nonna Dee Dee Calvert, la madre di Laken.

“Ricordo solo mia madre, Dee Dee, che diceva di fare una foto dell’orologio”

Laken, ha messo al mondo la piccola Charlee Rose allo scoccare delle 20:02 precise, aggiungendo una nuova coincidenza a quelle già presenti.

Charlee Rose Masters was born on Feb. 2, 2020 at 20:02!!! Pubblicato da Good Morning America su Mercoledì 5 febbraio 2020

Ma questo due febbraio non è il solo giorno palindromo della storia. Il primo è stato il 9 settembre del 909 anni seguito dall’11 novembre del 1111. Il prossimo che vedremo è tra 101 anni, sarebbe il 12 dicembre 2121. Per quello successivo dovremo attendere tantissimo tempo, il prossimo millennio: non saremo più qui il 3 marzo 3030.