In foto era solo una bambina, ora è una delle attrici più...

Neppure i suoi fan più accaniti sono riusciti a riconoscere l’identità della bambina in foto. L’abbiamo scoperta per voi e ve la sveliamo.

Da giorni circola sul web lo scatto di una bambina bellissima, molto dolce e solare, che è diventato virale in pochissimo tempo.

La piccola in foto oggi è un’attrice di successo. Ecco di chi si tratta, ve lo sveliamo subito!

Chi è la bambina in foto

La piccola in foto è molto diversa dalla donna che è diventata oggi, nonostante alcuni tratti siano perfettamente riconoscibili.

All’epoca dello scatto, non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe diventata una delle interpreti più apprezzate e richieste nel nostro Paese.

La bambina, tra l’altro, è polacca e solo successivamente verrà naturalizzata italiana.

Ha iniziato la sua carriera come modella, voluta dai brand dei principali Paesi mondiali. Lei, però, ha scelto di vivere in Italia, che in poco tempo è diventata la sua casa.

Oggi è un’amatissima attrice

La bambina in foto è oggi un’attrice, che ha preso parte a film di successo come Perfetti sconosciuti, Allacciate le cinture, Loro, Dolittle.

A un certo punto, una tragedia le ha sconvolto la vita. Suo marito, un attore famoso come lei, infatti, è morto in un terribile incidente di paracadutismo nel 2010, lasciandola sola con la piccola Sophie di 6 anni.

La vittima in questione è l’ex gieffino e attore Pietro Taricone, mentre la bambina in foto è naturalmente Kasia Smutniak.

Oggi, la donna è sposata con il produttore Domenico Procacci, che ha conosciuto nell’estate del 2011 e con cui è convolata a nozze nel 2019.

Il 20 agosto del 2014 è nato, in una clinica di Roma, il primo figlio della coppia, Leone.