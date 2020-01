Bambina morta nell’incendio di Fermo, arrestata la madre per omicidio: “Non è stato un incidente”

Colpo di scena inaspettato sulla vicenda della bambina morta nell’incendio di Fermo, con la mamma arrestata per omicidio: non sarebbe stato un incidente ma un piano ben studiato

Le indagini sulla bambina morta nell’incendio di Fermo hanno portato ad una verità spaventosa: scattano le manette per la madre.

Incendio a Fermo: non è stato un incidente

Un colpo di scena inaspettato e la comunità di Fermo scioccata: nella serata di ieri sono scattate le manette per la mamma di Savigliano che si è salvata dal rogo insieme alla sua secondogenita.

La piccola di 6 anni è rimasta invece travolta dalle fiamme, nonostante la madre avesse detto di aver fatto di tutto per salvarla, ed è deceduta. Come si evince anche da Il Resto del Carlino, la situazione è totalmente differente da quanto raccontato dalla madre e per questo motivo è stata arrestata.

Secondo la prima ricostruzione e le indagini svolte, sembra che la donna di 38 anni di origini bulgare abbia lasciato morire la figlia tra le fiamme – abbandonata volontariamente per cancellare tutte le prove in essere di un possibile infanticidio.

Questa la tesi del sostituto procuratore Perlini, accolta dal Gip di Fermo con emissione di una custodia cautelare in carcere nei confronti della donna – accusata di omicidio volontario.

La sorellina portata in una casa protetta

Alcuni giorni fa la secondogenita, salvata dalla madre dal rogo, è stata portata via da scuola dai servizi sociali e accompagnata all’interno di una casa protetta.

Il padre delle due bambine, che la notte del terribile incendio non era presente in casa, aveva chiesto che la vicenda non trapelasse al fine di non turbare la moglie. La donna in quel momento era ricoverata in ospedale per la cura dei danni provocati dal fumo tossico respirato durante l’incendio.

Un uomo distrutto dal dolore e ignaro di quanto accaduto veramente, sino a questo inaspettato epilogo.

Incendio che potrebbe aver appiccato lei, volontariamente. La salma della bambina è ancora a disposizione delle autorità giudiziarie e non è ancora stata fissata la data per il funerale.