Ginevra, la bambina gettata dal balcone, ha ricevuto l’ultimo triste saluto tra il dolore di tutta la sua famiglia e le parole strazianti della madre

Ultimo saluto alla bambina gettata dal balcone dal padre, con una comunità sotto shock per la modalità e il gesto folle compiuto dall’uomo.

La morte della piccola Ginevra

San Gennaro Vesuviano ricorderà Via Cozzolino come luogo della tragedia, dove il 15 luglio Salvatore Narciso ha compiuto un atto terribile. Poco dopo mezzogiorno, la bambina versa il latte sulla tovaglia e la mamma corre a mettere tutto in lavatrice.

E’ stato quello il momento in cui Salvatore prende in braccio Ginevra, la porta al secondo piano e la lancia giù uccidendola sul colpo – per poi raggiungerla rimanendo cosciente nonostante le tante fratture.

Mentre la mamma ha visto tutto dal balcone, i testimoni presenti sul luogo hanno allertato il 118 che è prontamente intervenuto: per la piccola non c’era nulla da fare e l’uomo è stato portato all’Ospedale dove tutt’ora è piantonato.

Gli inquirenti hanno provato a interrogarlo, ma lui non risponde e non da alcuna giustificazione a quel gesto che ha tolto la vita della figlia.

I funerali e le parole della mamma

Oggi si sono svolti i funerali della piccola Ginevra, alla Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna di San Gennaro Vesuviano. Un paese in lutto che si è stretto al dolore della mamma e tutti i familiari, accogliendo il feretro con tantissimi fiori bianchi.

Nessuna menzione al padre, come da richiesta così come l’eliminazione del cognome facendo solo emergere il nome della piccola. Una madre che nello strazio ha dichiarato: