Riconoscete la bambina in foto? Oggi è una cantante e attrice amatissima

In pochi sono riusciti a riconoscere la bambina nello scatto. Abbiamo scoperto per voi la sua identità misteriosa.

Da giorni circola sul web lo scatto di questa bambina dolcissima, che tiene magistralmente un microfono in mano, nonostante la sua giovanissima età.

Già da allora era chiara la sua passione per l’arte in tutte le sue sfaccettature: in effetti, un giorno sarebbe divenuta una delle artiste più amate dello spettacolo italiano.

Chi è la bambina in foto

La piccola nello scatto è dolcissima e la sua foto sta facendo il giro del web.

In pochi sono riusciti a riconoscerla, compresi i suoi fan, che pare non abbiano afferrato chi si tratti, nonostante i lineamenti siano davvero inconfondibili.

All’epoca dello scatto mai avrebbe immaginato che un giorno sarebbe diventata famosissima in Italia sia per le cover cantate che per le fiction di cui è attualmente protagonista.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una delle artiste più amate della tv

Pochi giorni fa, è stata ospite del Festival di Sanremo 2021, dove ha cantato A te ad Amadeus, facendolo commuovere.

La cantante ha annunciato l’arrivo di una nuova trasmissione che condurrà su Rai 1, a partire da venerdì 12 marzo 2021.

Si tratta di una nuova sfida, dal titolo La canzone segreta, un vero e proprio show che vedrà nel format importanti personaggi dello spettacolo italiano.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Serena Rossi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

La donna è ora reduce dal successo ottenuto con la fiction Mina Settembre, dove interpretava un’assistente sociale impegnata nella lotta a favore dei più deboli.

Serena Rossi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro per la sua magnifica carriera artistica, sia come cantante che come attrice e conduttrice tv.

Per rivederla in tv non ci rimane che attendere il 12 marzo!