Riconoscete la bambina in foto? E’ una delle attrici più amate del mondo

Nessuno è stato in grado di riconoscere questa bambina bellissima nello scatto, che oggi è una star di Hollywood amatissima.

Da giorni ormai circola intensamente sul web lo scatto incredibile di questa bambina davvero stupenda che porta i capelli castani e una frangetta alla moda.

Oggi è una star internazionale che vanta milioni di fan, ma molti non sono riusciti a scoprire la sua identità. Ve la sveliamo di seguito!

Chi è la bambina misteriosa in foto

Ai tempi dello scatto, la bambina in foto non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno sarebbe diventata una delle donne più desiderate del pianeta!

Si appassiona di teatro e recitazione sin da piccola ed esordisce in tv nella celebre sit-com dal titolo Friends, dove impersona Rachel Green.

In seguito, reciterà anche, tra gli altri film, in Una settimana da Dio (2003), Ti odio, ti lascio, ti… (2006), Io & Marley (2008), Mia moglie per finta (2011), Come ammazzare il capo e vivere felici (2011) e Come ti spaccio la famiglia (2013).

Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è un’attrice amatissima

La bambina nello scatto oggi è una donna di 52 anni, che non dimostra affatto gli anni che porta e che viene ancora considerata un sex symbol!

Ha avuto una relazione con l’attore Tate Donovan, poi con Brad Pitt, che ha sposato nel 2000 e dal quale si è separata nel 2005.

Ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Jennifer Aniston!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Nel 2011 si è poi fidanzata con l’attore Justin Theroux, che ha sposato nel 2015 e dal quale si è separata nel 2018.

Ora pare sia single, anche se alcuni ipotizzano un eventuale riavvicinamento con il suo ex Brad Pitt, dopo la rottura con Angelina Jolie.