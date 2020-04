Si ammala di Covid dopo essere stata operata al cuore: bimba di sei mesi lotta per la sua vita

Una storia che sta facendo il giro del mondo quella della bambina di sei mesi che si è ammalata di Covid dopo essere stata operata al cuore.

Sono tantissime le storie che in questo periodo vengono raccontate, come questa della bambina di sei mesi infettata dopo essere stata operata al suo cuore.

Le condizioni di salute dopo l’intervento al cuore

Una storia che ha commosso tutti quella che arriva dalla Gran Bretagna e ha come protagonista la piccola Erin Bates di soli sei mesi. Sono stati i genitori a voler mettere la sua foto sui social mentre è in ospedale così da sensibilizzare chi – ancora adesso – sottovaluta la pandemia da Covid 19.

La bimba ha solamente sei mesi di vita e nonostante tutto, la maggior parte del suo tempo è stato passato in ospedale essendo malata di cuore. Sin da quando è nata – come racconta anche la BBC – ha dovuto subire un intervento a cuore aperto. In questi giorni era ricoverata a Liverpool all’Alder Hey Children’s Hospital sempre per problemi cardiaci ma è risultata positiva al Coronavirus.

Il coraggio dei suoi giovani genitori – mamma Emma di 29 anni e papà Wayne di 32 anni – sta facendo forza a tantissime persone e proprio loro hanno deciso di postare la foto della loro piccola. Erin è attaccata alla macchina per respirare e questa storia, secondo i genitori, non va solo raccontata ma anche mostrata al fine di poter sensibilizzare tutte le persone che ancora oggi non credono alla gravità di questa pandemia.

Emma ha dichiarato che il suo cuore si è spezzato quando la scorsa settimana ha saputo che la sua piccola avesse contratto il Covid 19: una bimba che lotta già per la sua malattia al cuore, ora deve combattere con un virus sconosciuto e letale.

Come raccontano i media inglesi, la mamma è in ospedale con la piccola mentre il padre è a casa in isolamento: