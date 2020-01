Bambina di 5 anni in ospedale per un mal di pancia: l’orribile scoperta dei medici

Bambina di 5 anni in ospedale per un mal di pancia: l’orribile...

Da Mantova la vicenda di questa bambina di 5 anni portata in ospedale per un mal di pancia: i medici scoprono qualcosa di terribile

Una bambina di 5 anni di Mantova è stata portata all’ospedale per un doloroso mal di pancia: ma la verità scoperta dai medici è agghiacciante.

Bimba in ospedale per un male alla pancia

La mamma era preoccupata per sua figlia, che da qualche giorno accusava dei forti mal di pancia che la tormentavano giorno e notte.

Una volta arrivata in ospedale – come si evince sul Corriere – i medici hanno provveduto a visitarla scoprendo qualcosa di terribile: la piccola è stata stuprata.

Una storia per la quale non sta – per ora – trapelando nulla e gli inquirenti chiedono il massimo riserbo, come è giusto che sia. Sono gli stessi medici dell’Ospedale Carlo Poma ad aver portato alla luce il fatto dopo che la piccola è stata portata in ospedale dalla madre preoccupata.

Le analisi e i controlli al basso ventre non hanno lasciato dubbi e sembra proprio che la piccola abbia subito uno stupro.

Indagine e inchiesta contro ignoti

La piccola, da come si evince, è stata visitata da uno specialista del reparto di ginecologia che non ha potuto fare altro se non confermare tutti i sospetti. Lo stupro sarebbe avvenuto alcuni giorni prima del ricovero in ospedale.

Immediata la denuncia e le indagini da parte della Polizia che ha aperto una inchiesta contro ignoti: per individuare l’autore di questo terribile atto gli inquirenti hanno ascoltato la famiglia e raccolgono tutti gli elementi possibili per arrivare al punto il prima prossibile.

La piccola è tornata a casa dopo due giorni di ricovero e degli specialisti la seguiranno anche nei prossimi giorni. C’è la possibilità che venga ascoltato il suo racconto all’interno di un ambiente protetto con il supporto di specialisti e professionisti del settore.