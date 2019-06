Bambina colpita da tetano, emerge la dura verità: genitori indagati

Bambina di 10 anni colpita dal tetano perchè non vaccinata, indagati i genitori

Importanti aggiornamenti sul caso della bimba di Verona di 10 anni ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale di Borgo Trento a causa di una grave infezione da tetano.

La bambina come è noto non è vaccinata e dunque non è stata sottoposta dai genitori, alla dovuta profilassi antitetanica.

A tal proposito, il Dottor Roberto Burioni, immunologo e virologo, commentò sui social l’accaduto, sottolineando tra le righe l’importanza di sottoporre i bambini alla profilassi obbligatoria:

“Sul tetano girano tantissime bugie. I somari antivaccinisti sostengono che non è un pericolo reale per chi non vive a contatto con gli animali, che basta pulire le ferite con acqua ossigenata per evitarlo, che si può prevenire con la vitamina C e che spesso si è immuni naturalmente. Tutte scemenze”

La procura di Verona apre un Fascicolo sul caso

A seguito del gravissimo episodio, la Procura di Verona ha deciso di aprire un fascicolo.

I genitori della bambina di soli 10 anni, ricoverata in terapia intensiva per una grave infezione da tetano, sono attualmente indagati i suoi genitori, per il ‘reato di lesioni a causa di omissione dell’obbligo vaccinale’.

L’avvocato che assiste i genitori della bambina, il Dott. Thomas Cesaro ha tenuto a precisare che nella storia loro familiare ci sono stati casi di intolleranza e allergie, e sarebbe molto probabilmente questa la ragione per cui, la coppia abbia deciso di non sottoporre la figlia alla profilassi obbligatoria.

Secondo quanto emerso dalle indagini anche la secondogenita sarebbe non vaccinata.

La bambina come già accennato è ancora ricoverata nel reparto pediatrico di Terapia intensiva dell’Ospedale Borgo Trento di Verona, ove le sue condizioni stanno purtroppo peggiorando. Si attendono nuovi bollettini medici.