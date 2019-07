Bambina caduta in piscina, la triste morte dopo sei giorni di agonia: “Una famiglia distrutta”

Dopo sei giorni di lenta agonia, la bambina caduta in piscina non ce l’ha fatta e ha lasciato questo mondo. Ecco che cosa è successo

La tragedia di Fermo dove una bambina è caduta in piscina ha avuto un epilogo devastante. Ecco cosa è accaduto.

Bimba caduta in una piscina di Fermo

È passata una settimana quando al Centro Vacanze La Risacca di Fermo, si è consumata una terribile vicenda.

La bimba di 4 anni era sfuggita al controllo dei genitori e sparita nel nulla. Notata da uno dei bagnanti, l‘hanno trovata in piscina con la testa in giù nell’acqua che stava per morire.

Un lunghissimo massaggio cardiaco durato 30 minuti – per cercare di sopperire alle sue condizioni critiche e la corsa in ospedale, dove è stata trasferita con l’eliambulanza.

La morte dopo sei giorni di agonia

La bambina ha lottato per la vita per sei lunghi giorni, ma nella giornata di ieri non ce l’ha fatta morendo a soli quattro anni. Non è stato ancora reso noto il suo nome e quello dei familiari, ma quello che emerge sono delle gravi complicazioni dovute proprio al semi anneggamento con un salvataggio avvenuto dopo 30 minuti di massaggio cardiaco.

Una notizia orribile per questa famiglia sotto shock, che si aggiunge a quella della ragazzina morta in piscina mentre di trovava ai Bagni Texas, Davide che stava partecipando ad un matrimonio ed Edoardo annegato nella piscina di Mirabilandia.

Un tragico destino che accomuna questi 4 bambini sfuggiti all’attenzione dei familiari, per un secondo di distrazione.