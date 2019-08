Brianza, bambina di 10 anni assume cocaina: i terribili dettagli scoperti dai medici

Una bambina della Brianza di soli 10 anni è diventata dipendente dalla cocaina e il racconto fatto ai medici, ha qualcosa di terribile. Ma come è stato possibile?

Terribile scoperta in Brianza, dove una bambina di soli 10 anni si è avvicinata al mondo delle droga diventando dipendente anche dalla cocaina. Ecco il racconto e la verità dietro questo gesto.

La scoperta agghiacciante dei genitori

Il quotidiano “Il Giorno” racconta una vicenda scioccante accaduta in Lombardia, dove la protagonista è una normale bambina di 10 anni. I genitori della piccola che frequenta la quinta elementare hanno notato un atteggiamento strano, nervoso e con scatti violenti tanto da chiedersi cosa stesse accadendo.

Una famiglia normale, con due genitori che lavorano molto e una ragazzina che sa badare a sé stessa: ma questo atteggiamento strano porta i due coniugi a recarsi in ospedale per dei controlli.

I medici, dopo aver fatto le analisi del sangue, scoprono un utilizzo di stupefacenti – in particolare cocaina.

Il racconto della bambina in ospedale

La bambina davanti al fatto compiuto non può più rifiutarsi di parlare, così si confida con i medici – raccontando di essersi sentita sola e “annoiata”. Avendo a disposizione la sua paghetta si è avvicinata ad alcuni pusher che – approfittando della sua età e dell’occasione – le hanno venduto la cocaina.

Nessuno si è accorto di questa sua dipendenza, sino agli scatti d’ira preoccupanti dovuti all’astinenza e l’assunzione stessa. La bambina per paura non ha voluto – per ora – fare i nomi dei suoi fornitori ed è ora in una comunità di recupero per seguire il suo percorso di rinascita.

I genitori sono sotto shock e ora gli inquirenti cercheranno di ottenere più elementi utili per prendere i pusher.