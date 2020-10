Quando ci mettiamo a ballare i problemi vengono accantonati e ci lasciamo andare. Una vera e propria terapia! Vediamo perché.

La ricerca sui benefici del ballare è stata commissionata da Zumba.

Cosa è emerso dallo studio

Ballare fa bene alla salute. A confermarlo uno studio commissionato da Zumba, il brand mondiale dell’allenamento diventato, ormai, famoso in tutto il mondo.

Le persone che sono state coinvolte dalla ricerca globale, soltanto nel nostro paese, sono state 2000. Oltre il 91% delle persone intervistate ha confermato che il ballo ha un effetto positivo sulla loro psiche. Invece, l’80% ha affermato di sentire meno stress e ansia dopo aver ballato anche soltanto per qualche minuto. Gli stessi, hanno dichiarato che se potrebbero, ballerebbero con maggior frequenza.

Il 50% degli intervistati ha dichiarato di non saper ballare bene ma, la stessa metà, ha dichiarato di essere attratto da un partner che balla bene.

Cosa succede nel nostro corpo quando si balla

Lo psicologo inglese Peter Lovatt, diventato famoso con lo pseudonimo di Dr. Dance, ha dichiarato che ballare aiuta le persone a superare i propri blocchi mentali e a superare, in questo modo, lo stress.

Nel momento in cui ci apprestiamo a ballare, il nostro organismo rilascia sostanze chimiche che vanno a stimolare anche i recettori oppioidi. Di conseguenza, a soglia del dolore aumenta, come pure la produzione di endorfine. L’effetto generale è che ci sentiamo meglio.

In Italia è emerso che si balla ancora troppo poco. Infatti, soltanto il 34% degli intervistati, ha dichiarato di ballare oltre 6 ore in un mese.

Ballare più spesso, anche in casa, improvvisando i passi, insieme alla propria famiglia, può essere un modo per scacciare i cattivi pensieri, inevitabili in questo momento storico.