Samuel Peron dice addio a Ballando e cambia mestiere: ‘Sfrutterò la mia laurea’

Samuel Peron dice addio a Ballando con le Stelle: lavorerà in TV ma, stavolta, sfrutterà il suo titolo di studio. Sapete in cosa è laureato?

Addio a Ballando con le Stelle. Questa è la decisione di Samuel Peron che fa un passo indietro ed esce dal corpo di ballo dei programma condotto da Milly Carlucci.

Come mai il ballerino ha deciso di lasciare la famosa trasmissione di ballo dopo una collaborazione durata molto tempo?

Se siete curiosi di scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere l’articolo.

Samuel Peron dice addio a Ballando con le Stelle

A causa del Coronavirus, Samuel Peron non ha potuto partecipare a Ballando con le stelle. Il ballerino, infatti, avrebbe dovuto fare coppia con Rosita Celentano, ma così non è stato poiché si è scoperto positivo al COVID-19.

L’uomo ha contratto il Coronavirus, mentre era in Sardegna per lavoro, dove ha lavorato a contatto con una squadra di ballerini.

Dopo aver ripreso la sua salute in mano, è ritornato nel programma per aiutare alcuni concorrenti, come Vittoria Schisano.

Ciononostante, è stata davvero una brutta batosta quella di non aver potuto avere un ruolo di spicco all’interno del programma di Milly Carlucci.

Samuel, cosa farà dopo Ballando con le Stelle?

Il ballerino sarà il nuovo inviato di Buongiorno Benessere, programma condotto da Vira Carbone.

Un cambiamento drastico, rispetto a Ballando con le Stelle, ma c’è da dire che – in questo modo – Peron potrà sfruttare anche la laurea che ha conseguito.

L’uomo, infatti, ha preso una laurea in Scienze Motorie, grazie alla quale ha avuto modo di approcciarsi a materie legate all’anatomia e alla psicologia.

Il ballerino, dunque, farà l’inviato, intervistando medici ed esperti del settore psicofisico.

Un percorso professionale simile a quello della collega di Ballando con le Stelle, Samanta Togni che dal programma della Carlucci è arrivata a condurre I Fatti Vostri, affiancando Giancarlo Magalli.