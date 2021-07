Arriva la conferma ufficiale sulla giuria della nuova edizione del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle: ecco chi saranno i giudici.

Attualmente, la maggior parte dei programmi tv sono in pausa, per questo non si parla d’altro dei palinsesti della prossima stagione e la curiosità sulle novità è davvero tanta.

Ballando con le stelle di Milly Carlucci

Ballando con le stelle, è lo storico show del sabato sera ideato e condotto dalla bravissima Milly Carlucci.

Ogni anno nel talent, si vedono personaggi molto famosi che si cimentano nel ballo.

Il format riceve sempre un successo strepitoso, con ascolti che schizzano sempre alle stelle.

Tutto questo è solo merito dei concorrenti ovviamente ma anche dalla professionalità della padrona di casa, Milly Carlucci, che è sempre accompagnata dalla sua amata giuria, composta da: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Una squadra davvero formidabile, in grado di dare al programma il giusto sprint.

Ora però, la nuova edizione del programma è in allestimento, chi saranno i giudici? a svelare questo mistero è stata proprio la conduttrice: scopriamo cosa ha rivelato.

Ballando con le stelle: i giudici della nuova edizione

Milly Carlucci ha pubblicato un video su Instagram nel quale, conversando con il proprietario di un bar a Napoli, ha svelato la giuria:

“Ho detto al signor Federico che la giuria rimane quella che è, anche se ci sono delle persone che mi dicono che io dovrei cambiare Selvaggia Lucarelli ad esempio”

Una confessione davvero scottante, al quale anche il proprietario del bar ha voluto dire la sua:

“Non sono d’accordo, il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata. C’è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”.

Insomma, sembrano tutti pronti per questa nuova edizione, che ritornerà precisamente sabato 16 ottobre 2021.

