‘Mi ha puntato la pistola alla tempia’ Ballando con le stelle, ex concorrente sotto processo

Ballando con le stelle choc, ex concorrente del format sotto processo con le accuse di stalking e maltrattamenti. Ecco di chi si tratta

Ballando con le stelle è uno dei programmi più seguito dai telespettatori, condotto da Milly Carlucci.

In queste ore il suo nome e ritornato al centro del gossip a causa di uno dei suoi ex concorrenti, il quale sarebbe sotto processo a seguito di gravi accuse, quelle di maltrattamento e stalking. Scopriamo di chi si tratta.

‘Mi ha puntato una pistola alla tempia’, ex concorrente sotto processo

E’ arrivata poche ore fa la notizia, pare che Mario Cipollini ex ciclista ed ex concorrente della seconda edizione di Ballando con le stelle sotto processo a seguito delle gravissime accuse di sua moglie Sabrina Landucci, con la quale ha due figlie.

Durante l’udienza al Tribunale di Lucca, la donna, l’ha accusato di averla minacciata di morte e non solo. Ecco cosa ha rivelato:

‘Mi cambiai, avevo un appuntamento con l’estetista ed indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta’

poi il terribile gesto violento, risalente al 2012:

‘Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia’

Mario Cipollini: ‘Sentirai il rumore delle ossa spezzate’

Le violenze e le minacce si sarebbero perpetrate per lungo tempo ma solo nell’ultimo periodo sono state denunciate, un pò per vergogna, un pò per paura, date anche dalle innumerevoli minacce da parte di Cipollini le quali sarebbero state registrate nel corso delle sue telefonate in cui si sente dire:

‘ti spacco tutta’

poi:

‘sentirai il rumore delle ossa spezzate’

e ancora:

‘ti ammazzo’

Il processo, attualmente in atto riprenderà tra qualche mese, in data 4 Dicembre.