Ballando, l’ex ballerina si spoglia e mostra il pancione: boom di like sui social

In molti si sono chiesti il motivo della sua assenza a Ballando con le stelle. La ballerina super chiacchierata adesso si gode la maternità.

Una delle ballerine più belle e chiacchierate delle scorse edizioni del programma: stiamo parlando di Alessandra Tripoli. La maestra di ballo che quest’edizione ha dato forfait al programma di Milly Carlucci perché impegnata in una sfida più ardua: quella di diventare mamma.

Alessandra Tripoli si spoglia e mostra il pancione

I suoi balli con Cesare Bocci nel 2018 piacevano molto al pubblico. Alessandra Tripoli però quest’anno non ha potuto replicare il successo con una stella del mondo dello spettacolo perché in dolce attesa. Alessandra aspetta il suo primo figlio. Sui social la ballerina appare seduta a gambe incrociate.

Ovviamente, la foto è molto sensuale: non si limita a sollevare la maglietta ma si mostra in reggiseno fucsia e con un paio di leggings aderenti. La didascalia è molto chiara e tenera: “Il mio passatempo preferito è sentire i tuoi calcetti”. Nel suo grembo attende l’arrivo del primo figlio, un maschietto. La ballerina siciliana è entusiasta del nuovo arrivo in famiglia come anche il marito Luca Orso, che è anche il suo partner di ballo dal 1995, ovvero da quando era solo una bambina. I due si sono sposati nel 2016 nel corso di una cerimonia “orchestrata” da Enzo Miccio.

Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle

La Tripoli ha avuto tra i suoi partner nel noto programma lo stesso wedding planner Enzo Miccio ma anche Salvo Sottile nel 2016, Simone Montedoro, Cesare Bocci e Ettore Bassi. Tutti partner che hanno saputo rendere onore al suo talento.

Alessandro ha la passione della danza sin da piccolissima e ha una particolare predilezioni per il latino-americano. Con Luca Orso è stato amore a prima vista nonostante la giovane età. Insieme hanno vinto diverse competizioni e hanno deciso per un po’ di tempo di andare a vivere a Hong Kong. Ovviamente come in tutte le coppie anche loro hanno vissuto momenti difficili, ma per fortuna niente di insormontabile.

La ballerina in un’intervista, infatti, rivela:

“Anche la nostra coppia ha avuto dei momenti difficili, che ci hanno davvero messo alla prova, ma siamo stati tenaci e forti insieme, sapevamo che la tenacia ripaga sempre“.

L’arrivo del suo bimbo non è altro che la prova della veridicità delle sue parole.